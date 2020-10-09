Hakkari'de arazide iki ceset bulundu: Güvenlik güçleri araştırma başlattı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arazide iki ceset bulundu.

AA
09 Ekim 2020 Cuma, 16:31
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Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kayalık köyü Meşelik mezrasında bir kişinin öldürüldüğü yönünde jandarmaya ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Yapılan araştırmada arazide ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, konunun bütün yönleriyle güvenlik güçleri tarafından araştırıldığı kaydedildi. 


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