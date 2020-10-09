Hakkari'de arazide iki ceset bulundu: Güvenlik güçleri araştırma başlattı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde arazide iki ceset bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kayalık köyü Meşelik mezrasında bir kişinin öldürüldüğü yönünde jandarmaya ihbarda bulunulduğu bildirildi.
Yapılan araştırmada arazide ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtilen açıklamada, konunun bütün yönleriyle güvenlik güçleri tarafından araştırıldığı kaydedildi.
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