Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 07:51
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi.  Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.

Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.


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