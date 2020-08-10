Hakkari'de zırhlı araç devrildi: 2 şehit
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı devrildi. Kazada araçta bulunan 2 özel harekat polisi şehit oldu.
Şehitlerin cenazeleri düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.
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