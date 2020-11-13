Hakkında soruşturma yürütülen o patron Çakıcı'yla!
Hakkında tehdit ve şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan TV100 patronu Necat Gülseven, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile birlikte görüldü.
Nisan ayında tahliye edilişinden bu yana siyaset ve yeraltı aleminden birçok isimle bir araya gelen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yeni "misafir"leri bu kez de medya dünyasından oldu. Çakıcı'nın sosyal medya hesabından "Alaattin Çakıcı Four Seasons Otel'de dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler" notuyla birlikte yemek masasında oturan isimler paylaşıldı.
İşte o paylaşım:
Çakıcı'nın yeğeni Cihan Çakıcı'nın da (en sağda) yer aldığı fotoğrafta bulunan isimlerden biri hayli dikkat çekti. Zira Çakıcı'nın hemen yanında oturan Necat Gülseven (paylaşımda ismi yanlış yazılmış) geçtiğimiz hafta gazetemiz Cumhuriyet'te yayınlanan ve gündeme oturan "Şantaj bombası" haberinin en önemli ismiydi. Haberde, 3N Medya grubuna bağlı TV100 kanalı ve internet sitesinin patronu olan Necat Gülseven ve kanal yöneticisi Murat Kelkitoğlu hakkında elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papara'nın 'tehdit, şantaj, yağma' suçlamasıyla açtığı davanın ayrıntılarına yer verilmişti.
Habere göre Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı savcılıktaki ifadesinde Gülseven, Karslı'ya şantaj yaparken sık sık Bakan Soylu'dan söz edip "Arıyorum Süleyman Bey'i?" diyerek telefona sarıldığını söylemişti. Aynı şekilde kanalın yöneticisi Murat Kelkitoğlu da Karslı'nın ifadesine göre “Reis beni çok sever, buradaki mücadelemizi takdir eder, ben 15 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviriydim. Onun talimatıyla medyada bir şeyler yapıyoruz” diyordu.
Sözkonusu isimler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “ivedilikle mevcutlu getirilme” getirilme kararı çıkarılmasına rağmen bir adım atılmadı. Haberimizin ardından TV 100 patronunun "Çakıcı'nın dostları" fotoğrafında yer alması ise kanalın mafya ve siyasetle ilişkilerine dair şüpheleri daha da güçlendirdi.
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