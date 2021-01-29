Hakkındaki FETÖ soruşturması takipsizlikle sonuçlanan Mustafa Beldağ’ın ‘korunduğu’ iddia edildi

29 Ocak 2021 Cuma, 06:00

FETÖ soruşturmalarıındaki “Sultan” isimli gizli tanık adıyla 16 Mart 2016 yılında ifade verdi. İfadesinde Ordu’lu işadamı Mustafa Beldağ’ın FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasında yer aldığını iddia etti. Beldağ’ın yapılan toplantılarda kendisinin gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından korunduğunu, başına bir şey gelmesi halinde ise bu başsavcı vekili tarafından kollanacağını söylediğini aktardı. Beldağ, hakkında ise bu ifadelerden 2 yıl sonra soruşturma açıldığı ancak soruşturmanın Anayasa Mahkemesi’ne atanan İrfan Fidan’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde takipsizlik verilerek kapatıldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan Beldağ, İrfan Fidan’ın ortaokul yıllarından beri arkadaşı olduğunu ancak kendisinin FETÖ soruşturmasında Fidan’ın bir müdahalesi olmadığını savundu. Adliye koridorlarında takipsizlik kararını veren savcının, “Bazı pislikleri temizledim” diyerek başsavcı vekilliği için koltuk beklentisiniz dile getirdiği konuşuluyor.

ÖZ’ÜN SAĞ KOLU

Aytaç Ocak’lı FETÖ firarisi dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün sağ koluydu. Ocaklı’nın, Öz’ün iş adamlarıyla tanışmasını sağladığı ve Öz’ün yurt dışına çıkmasını organize ettiği iddialar arasındaydı. Ocaklı daha sonra “Sultan” ismi ile gizli tanık yapıldı. Verdiği ifadelerle iş adamlarının, polis ve yargı mensuplarının yurtdışı bağlantılarını anlattı. Sultan kod adıyla verilen ifadeler her gün bir gazetede haberleştirildi.

‘BU HUSUS ARAŞTIRILSIN’

Aytaç Ocaklı 16 Mart 2016 ise verdiği ifadelere ek bir ifade daha vermek istediğini belirtti. İfadesinde, “İlk ifadem de siz görevlilere Öner Ocak ve Mustafa Beldağ isimli örgüt yöneticilerinden bahsettim. Eksik bilgi kalmaması açısından bazı öğrendiklerimden bahsetmek istiyorum. Mustafa Beldağ himmet paralarının koordinasyonunun yanı sıra eski SSBC yapısındaki ülkelerde buralardaki toplantılarda ve sohbetlerde kendinin okul ve gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki bir başsavcı vekilinin olduğunu, kendisiyle ilgili dosyalara bu suretle ulaştığını, başına bir şey gelirse de bu şahıs tarafından kollanacağını söylemekteydi. Bu hususun siz tarafından araştırılmasını istiyorum” dedi.

7 AYDA TAKİPSİZLİK

Ocaklı’nın ifadesinde belirttiği iş adamı “Mustafa Beldağ’ı koruduğunu” iddia edilen başsavcı vekili hiç araştırılmadı. Beldağ hakkında ise gizli tanık beyanından 2 yıl sonra 2018 yılında, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı. Ancak kısa bir süre sonra şu an halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli bir savcı tarafından Beldağ hakkında takipsizlik kararı verildi.

‘FETÖ’NÜN ÇATI YÖNETİMİYLE BİR KEZ GÖRÜŞTÜ’

Kararda gizli tanık “Sultan” mahlalı şahsın FETÖ/PYD lehine ikili oynadığı anlaşılınca yurtdışına kaçan Aytaç Ocaklı olduğu, Ocaklı’nın ifadesine itibar edilemeyeceği belirtildi. Beldağ’ın 17/25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonlarından önce FETÖ’nün çatı yönetiminde olan iki isimle sadece bir kez görüştüğü öne sürüldü.

VAHİM İDDİALAR

Hakkında takipsizlik kararı verilen Mustafa Beldağ’ın ortaokul yıllarından beri İrfan Fidan’ın arkadaşı olduğu öğrenilirken adliyede koridorlarında ise Mustafa Beldağ hakkında takipsizlik kararını veren savcıya yönelik bir iddia dolaşıyor. Bu savcının, “Bazı pislikleri temizledim” diyerek koltuk beklentisini dile getirdiği konuşulurken, bazı kaynaklar ise savcının uğradığı baskı sonucu takipsizlik kararı verdiğini savundu.

Gizli tanığın ifade verdiği 16 Mart 2016 tarihinde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu başsavcı vekili olarak görev yapan İrfan Fidan, 26 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na getirilmişti. HSK Genel Kurulu tarafından 27 Kasım 2020’de Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, 23 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştu.

‘İRFAN FİDAN BENİ UYARDI’

İddialara ilişkin gazetemize konuşan Mustafa Beldağ, “17-25 Aralık öncesi ülkenin yüzde 80’inin FETÖ ile bağlantısı bulunmaktaydı. İrfan Fidan benim ortaokul yıllarından beri arkadaşımdır. İrfan, beni 17-25 Aralık sonrası arayarak, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğu konusunda uyardı. Sadece beni değil birçok kişiyi uyardı. Zaten hakkımdaki takipsizlik kararını okuduysanız İrfan Fidan’ın beni koruması gereken bir husus yoktur. Hakkımda ifade veren Sultan kod adlı kişiyi hiç tanımam. Ama bu insanın Ukranya’da ticaret yapan FETÖ’cü olmayan ya da yollarını ayıran insanlar hakkında beyanlarda bulunduğunu duydum” dedi.

CEVAPSIZ KALAN SORULAR

-Mustafa Beldağ hakkında soruşturma açılması için neden gizli tanık ifadesinin üzerinden 2 yıl geçmesi beklendi?

-Aytaç Ocaklı’nın ifadesine itibar edilmediyse Ocaklı’nın ifadesiyle bugüne kadar kaç kişiye soruşturma açıldı ya da kaç soruşturma davaya dönüştü?

-Mustafa Beldağ hakkındaki takipsizlik belgesinde soruşturmanın 2018 yılında açıldığı belirtiliyor. Takipsizlik kararı ise Temmuz 2018’de verilmiş. Bu kadar önemli bir soruşturma nasıl bu kadar çabuk sonuçlandırıldı?

-Aytaç Ocaklı gibi bir isim nasıl oldu da firar edebildi?