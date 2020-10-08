Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında bugün CSKA Stadyumu’nda oynanacak özel maçta düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında bugün CSKA Stadyumu’nda oynanacak özel maçta düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "FIFA kokartlı hakemlerimizden Halis Özkahya, Rusya ile İsveç takımları arasında 8 Ekim 2020 Perşembe günü oynanacak özel maçı yönetecek. Rusya’nın Moskova şehrindeki Arena CSKA Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak müsabakada Halis Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
Video Haberler
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar