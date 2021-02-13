Halk HES’e karşı kararlı: 6 kez çıkardık yine çıkaracağız

Ordu Korgan ilçesi Çiftlik ve Çamlı mahallelerinin karşı çıktığı Bayındır Hidroelektrik Santralı (HES) için yapılmak istenen imar değişikliğine itiraz davası kapsamında bilirkişi heyeti söz konusu alanda incelemelerde bulundu.

Cemil Ciğerim
13 Şubat 2021 Cumartesi, 04:17
Halk HES’e karşı kararlı: 6 kez çıkardık yine çıkaracağız
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Heyet incelemesinden sonra görüşlerini dile getiren avukat İsmail Topçuoğlu, “Halkın istemediğini herkes biliyor. Burada halkın meşru direnişi sonrası şirket 6 kez dereden çıkarıldı. Halk kararlı. Hukuksal hakkımızı da kullanıyoruz. İnceleme sonucu gelecek raporun lehimize olacağını düşünüyoruz” dedi. 

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de “Ordu’nun dereleri HES’lerle tehdit ediliyor. Dernek olarak direnen halkın yanındayız. Halk toprağının, deresinin değerini biliyor. HES’in olumsuz etkilerini de biliyor” diye konuştu. 


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