Halk HES’e karşı kararlı: 6 kez çıkardık yine çıkaracağız
Ordu Korgan ilçesi Çiftlik ve Çamlı mahallelerinin karşı çıktığı Bayındır Hidroelektrik Santralı (HES) için yapılmak istenen imar değişikliğine itiraz davası kapsamında bilirkişi heyeti söz konusu alanda incelemelerde bulundu.
Heyet incelemesinden sonra görüşlerini dile getiren avukat İsmail Topçuoğlu, “Halkın istemediğini herkes biliyor. Burada halkın meşru direnişi sonrası şirket 6 kez dereden çıkarıldı. Halk kararlı. Hukuksal hakkımızı da kullanıyoruz. İnceleme sonucu gelecek raporun lehimize olacağını düşünüyoruz” dedi.
Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de “Ordu’nun dereleri HES’lerle tehdit ediliyor. Dernek olarak direnen halkın yanındayız. Halk toprağının, deresinin değerini biliyor. HES’in olumsuz etkilerini de biliyor” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı
Video Haberler
- Ümraniye'de korku dolu anlar!
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
- İnce'ye 'gizli Tayyipçiler' tepkisi
- ABB kazandı, inşaat kaçak duruma düştü
- Muhalefetin tepkisi, Washington’dan düzeltme getirdi
- Cüppelerini giyerek Rektörlüğe arkalarını döndüler
- Ali Babacan'dan '17-25 Aralık' çıkışı
- Kalın’dan dışarıya farklı, içeriye farklı S-400 mesajı