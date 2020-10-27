‘Halk İçin Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi’

27 Ekim 2020 Salı, 09:00

Kongre Başkanı Prof. Dr. Benan Müsellim, araştırmaların, sigara içenlerde covid enfeksiyonuna yakalanma riskinin hem daha yüksek olduğunu hem daha ağır geçtiğini gösterdiğini söyledi. Müsellim “Bu risk ne kadar yüksektir? Sigarayı nasıl bırakabiliriz? Virüs, hastaların büyük kısmında akciğerde zatürreye sebep olmaktadır. Bu zatürre her zaman tehlikeli midir? KOAH ve astım hastaları risk altında mıdır? Kullandıkları ilaçlar riski artırır mı? Dünya pandemiyi nasıl yenebilir? Akciğer filmi ve tomografi ile ne kadar ışın alıyoruz? Dezenfektanlar ve iç ortam havası ne kadar sağlıklı? Grip ve zatürre aşıları kime, ne zaman yapılmalıdır? Dünyadaki aşı çalışmaları hangi aşamadadır? Hava kirliliğinin Kovid-19 yayılımına etkisi olabilir mi? İşyerlerinde pandemi için hangi önlemleri almak gerekir? Bu ve daha birçok önemli konu için herkesi kongremizi izlemeye davet ediyoruz. Kongremizin tüm programına www.halkicinakcigerhastaliklari.com adresinden ulaşılabilir” dedi. İki gün sürecek kongre Türk Toraks Derneğinin sosyal medya hesaplarından (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) 29-30 Ekim'de saat 12.00-18.00 arasında canlı olarak yayınlanacak.

SİYASET VE SANAT DÜNYASINDAN DESTEK

Sanat, spor, basın, siyaset camiasının önde gelen isimlerinin, çektikleri ve sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla halkı bu önemli kongreye davet ettiklerini belirten Müsellim, “Pandemiyi birlikte yenebiliriz. Buna inanan spor, sanat ve basın camiasından hepsi çok değerli Fethi Heper, Fatih Terim, Mehmet Özdilek, Murat Murathanoğlu, Kaan Kural, Mehmet Demirkol, Banu Yelkovan, Mete Gazoz, Ceyhun Yılmaz, Ataol Behramoğlu, Demet Akbağ, Perran Kutman, Müjdat Gezen, Berna Laçin, Levent Sülün, Elif Dağdeviren, Fatih Portakal, Mesut Yar, Ekrem Açıkel’e saygılarımızı sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın katkıları kongrenin çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacaktır. Ortak çabamızın işe yaraması en büyük dileğimizdir. Bu kongre herkes için. Herkesi şimdiden davet ediyoruz” dedi.