Halk TV ve TELE1'in yayın lisansları iptal mı edilecek?

28 Eylül 2020 Pazartesi, 10:07

Halk TV’ye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen beş günlük karartma cezasının bugün ilk günü. Beş gün sürecek olan karartma 2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece saat 00.00’da son bulacak. Ancak Halk TV ve TELE1’e üst üste verilen bu cezalar nedeniyle yayıncılar lisans iptali ile karşı karşıya.

Birgün'ün haberine göre, Halk TV’ye 6112 sayılı kanunun 8. Maddesi’nin 1. Fıkrası gerekçe gösterilerek iki defa ceza verildi. Aynı cezanın tekrar etmesi durumunda yayıncının lisansı iptal edilecek. TELE1 için de durum farklı değil. Kanala bir kez daha ceza verildiği takdirde RTÜK, kanalın lisansını iptal edecek.

LİSANSLARI İPTAL OLABİLİR

“Beş günlük karartma cezasının lisans iptalinden önceki son viraj” olduğuna dikkat çeken RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşcı sözlerine şöyle devam etti: “Bugün beş günlük bir ekran karartma cezası ile karşı karşıya ama eğer yine üst kurul tarafından tekrar ceza alırsa Halk TV’nin lisansı iptal edilecek. Yayıncılık açısından böyle bir tehlike var.”