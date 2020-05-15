Halk TV'ye verilen cezanın ardından mahkemeden yeni karar
RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği 5 kez yayın durdurma ve 29 bin lira idari para cezasının yürütmesi durduruldu.
AKP'nin muhalif medyayı cezalandırma aracı olarak kullandığı RTÜK'ün Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına verdiği 5 kez yayın durdurma ve 29 bin lira idari para cezasının yürütmesi durduruldu.
Ankara 14. İdare Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine RTÜK'ün savunma almadan Halk TV'ye verdiği cezanın yürütmesini durdurdu.
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