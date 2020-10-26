Halkevleri üyeleri yasak kararını böyle aştı
Halkevleri üyeleri düzenleyecekleri basın açıklamasına Kocaeli Valiliği’nin izin vermemesi üzerine açıklama yerini değiştirdi, önceden duyurulan noktada bekleyen polislere ve gazetecilere de açıklamayı görüntülü arama ile izlettiler.
Halkevleri üyeleri “Yaşamak istiyoruz” kampanyası kapsamında dün Kocaeli’de basın açıklaması düzenlemek istedi. Ancak Kocaeli Valiliği 1 Aralık’a kadar bütün etkinliklerin yasak olduğunu bildirerek, açıklamaya izin vermedi. Bunun üzerine Halkevleri üyeleri açıklamanın yapılacağı yeri değiştirerek, önceden duyurdukları alanda bekleyen polisi ve gazetecileri görüntülü arayarak açıklamayı izlettiler.
Polislere izletilen açıklamada şunlar belirtildi:
“Nerede haksızlığa uğrayan bir işçi varsa yanında olacağız. Nerede katledilen bir işçi varsa patronlardan hesap soracağız. Sağlık çalışanlarının nefesi, güvencesiz öğretmenlerin sesi olacağız. Savaşa, ırkçılığa karşı dik duracağız. Taleplerimiz net. Sarayın ve sermayenin çıkarları için değil, halkın çıkarları için ve halkın yanında politika üretiyoruz. Güvenceli ve insanca yaşadığımız bir ülkeyi kurmak için herkesi omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.”
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