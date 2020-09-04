Halkevleri üyelerine 'ajanlık' teklifi

04 Eylül 2020 Cuma, 11:54

İstanbul'da Halkevleri üyesi 2 kişiye, sosyal yardım yapılacağı söylenerek çağrıldıkları kaymakamlık binalarında polisler tarafından "ajanlık" teklif edildi.

Halkevleri üyeleri, biri Beyoğlu, diğeri Küçükçekmece Kaymakamlığı binalarında yaşanan iki olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Halkevleri üyeleri suç duyurusunun ardından Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada "2 Eylül günü bir üyemiz cep telefonundan aranarak pandemi süreci içinde kendisine “sosyal yardım” yapılacağı söylenmiş ve Beyoğlu Kaymakamlığı’na çağrılmıştır. Kaymakamlığa giden üyemiz orada kendisini bekleyen ve polis olduklarını söyleyen iki kişi tarafından binadan çıkarılarak konuşmak üzere başka bir alana götürülmüştür.

Üyemizden Halkevleri hakkında bilgi istenerek karşılığında para teklif edilmiştir. Üyemizin gösterdiği açık ve net tepki üzerine muhabbet ilerletilmeden sonlandırılmıştır. Benzer bir yöntem bir başka üyemize yönelik Küçükçekmece Kaymakamlığı’na yine “sosyal yardım” gerekçesi ile çağrıldığında uygulanmıştır." denildi.

"Türkiye halkları salgının bizzat iktidar tarafından ağırlaştırılan sonuçlarına karşı açık bir yaşam savaşı veriyor. Yoksullaşma, işsizlik, hak gaspları alıp başını gitmiş, halkın öfkesi büyüyor. AKP-Saray iktidarı ise pandemiyi açık baskı ve şiddet yöntemleri ile her tür hukuksuzluğu “olağanlaştırarak” hayata geçirmek için fırsata çevirmiştir." ifadeleri kullanılan açıklama, "Halkevleri olarak iktidarın her tür baskısı karşısında da halkın haklarını ve çıkarlarını savunacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz" denilerek son buldu.



