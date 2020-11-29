Halkın taleplerine ret: Komisyonda kabul edilen 2021 bütçesinde KDV vergisi artırıldı

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

2021 bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilirken iktidar, muhalefetin halkın temel beklentilerine yönelik önergelerinin tümünü reddetti. Emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) asgari ücretteki vergi yüküne, ek gösterge artışından faturalardaki kayıp-kaçak gibi yüklerin azaltılmasına kadar verilen tüm önergeler iktidar tarafından geri çevrildi. Buna karşın iktidar, yurttaşın sırtındaki KDV’den daha fazla gelir elde edileceğini savunarak son dakikada tahmini tutarı 1 milyar lira artırdı.

Muhalefetin değişiklik yapmasına izin verilmeyen 2021 bütçesi, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Komisyonun son günkü görüşmelerinde bütçenin tamamına yönelik oylamalar yapılırken AKP dikkat çeken bir önerge verdi. Bütçede beklenen KDV geliri 1 milyar TL artırıldı. AKP’nin önergesi hemen kabul edilirken buna karşın CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekillerinin kamuyounda yoğun beklenti olan taleplere ilişkin önergelerinin tümü reddedildi.

Reddedilen önergelerden bazıları şöyle:

l Gelecek yıl kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri ve yap-işlet-devret projeleri üzerinden sadece Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın havalimanı projelerinin 31 milyara yakın yük oluşturacağı düşünülüyor. Şehir hastanelerinin, diğer KÖİ projelerinin ve Hazine garantilerinin 5 yıl boyunca getireceği yük toplum tarafından bilinsin.

l Eğitim emekçilerinin ek gösterge rakamları artırılsın.

l Elektrik faturalarından dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, kayıp kaçak bedeli, iletim sistemleri bedeli ve benzeri adlar altında herhangi bir ücret talep edilmesin.

l Engellilere elektrik ve doğalgaz indirimli tarifeden verilsin.

l Asgari ücretlilerden vergi alınmasın.

l Sağlık personeli, din personeli, eğitim ve öğretim sınıfı görevlisi öğretmenler ile Emniyet mensuplarının ek gösterge rakamları artırılsın.

l Cemevlerinin ve diğer ibadethanelerin tamir ve tadilat giderleri ile bina giderleri Hazine’den karşılansın.

l Emeklilikte yaşa takılanların emeklilikleri bir an önce sağlansın.

l Çiftçilerin üretimde kullandıkları malların ÖTV ve KDV’ye ilişkin giderlerini Hazine karşılasın.

l Ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunu çözülsün. 200 bin öğretmenin ataması yapılsın.

l İş bulamadıkları için Kredi ve Yurtlar Kurumu’na borcu bulunan en az 5 milyon gencin borcu silinsin.

l Havza-Vezirköprü-Boyabat yolu ile Ayvacık-Erbaa-Taşova yolu projeleri için ödenek artırılsın.

l Çiftçilere doğrudan gelir destek ödemeleri artırılsın.

l Ayda 2 bin TL’den altı ay süreyle esnafa doğrudan destek ödemesi yapılsın.

FAHRETTİN ALTUN ELEŞTİRİSİ

Görüşmelerde söz alan CHP’li Utku Çakırözer, Katar ile yapılan anlaşmalara dikkat çekerek bu anlaşmaların Meclis’e getirilmesini istedi. Çakırözer, “Varlık Fonu’ndaki o birikim, ne sizin ne Cumhurbaşkanının kendi şahsi birikimi değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin birikimi. İktidar birçok ticari anlaşma yapabilir, ancak bunu şeffaf bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin 83 milyon vatandaşıyla paylaşması gerekir” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın özgürlüğü konusundaki olumsuz tutumunu da eleştiren Çakırözer, Fahrettin Altun’un demeçlerinde Türkiye’de bütün basın kuruluşlarının kısıtlama olmaksızın faaliyetlerine devam ettiği yönündeki ifadesini anımsatarak “Bizzat bunu söyleyen kişinin kendisi gazetelere terör davası açıyor, sayfalarca tekzip gönderiyor. Yetmiyor, kendi, doğrudan ve dolaylı kontrolü altındaki Basın İlan Kurumu marifetiyle gazetelere, özellikle de bu haberleri yapanlara ilan ambargosu koyduruyor” dedi.

MERCEDES, ‘DEVLET UYGULAMASI’

Toplantıda HDP’li Garo Paylan, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, diğer bakanlar gibi 10 milyonluk Mercedes’lerle Meclisimize geliyor” eleştirisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu eleştirilere “Ben Mercedes meraklısı biri değilim. Lüks yaşayan biri de değilim. Dolayısıyla devleti temsilen genel uygulama neyse sadece ona uyumun dışına başka bir şey söz konusu değil, yani devlet meraklısı biri, Mercedes meraklısı biri oturmuyor karşınızda” yanıtını verdi.

ALMANLAR YANIT VERMEDİ

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında milletvekilleri, “Altay tankının biteceğine dair açıklamalara rağmen üretime başlanamadığı” eleştirilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tankın seri üretim sözleşmesinin 9 Kasım 2018’de Savunma Sanayii Başkanlığı ve BMC firması arasında imzalandığını anımsattı. BMC ve Alman menşeli üreticiler ile MTU ve RENK firmaları arasında alt sözleşmelerin imzalandığını belirten Oktay, “Alman yetkili makamlarının ihracat lisanslarının, hükümet izinlerine yönelik onay alınması maksadıyla başvuruda bulunulmuştur. Alman makamlar tarafından söz konusu izinlere yönelik hâlâ cevap alınmaya çalışılmaktadır” dedi.