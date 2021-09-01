Haluk Levent koronavirüse yakalandı

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 17:18
Haluk Levent koronavirüse yakalandı
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AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıklandı.


Levent,  sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Canlarım, bugün Moskova'da  Rus Kızıl Ordu ile  provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü  dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."


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