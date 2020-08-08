Haluk Levent özür diledi: Başlarını kuma gömdüler

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:55

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası'nda geçtiğimiz mayıs ayında yangın çıkmıştı. Levent yangın çıktıktan sonra yaptığı açıklamada yanan bölgeyi ağaçlandırmak adına söz vermişti. Ancak bütün girişimlerine rağmen bunu yapamadığını söyleyen Levent Twitter hesabından özür diledi.



BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER

Levent yaptığı paylaşımda, “Bu konuda tüm sevenlerimden özür diliyorum. Ben başaramadım. Yer özel mülkiyet yeri. Telefonda burayı ağaçlandırma sözü verdiler şimdi ise başlarını kuma gömdüler. Devlet hazinesine bağlı olsaydı yine de bir şeyler yapabilirdik. Karşı çıkar eylem yapardık. Ama olmadı işte” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Haluk Levent daha önce 25 dönüm alanın yandığı bölgenin ağaçlandırılması için çalışacaklarını belirterek, "İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığı'nı ziyaret edip, fidanlar için gün almak" paylaşımını yapmıştı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangınla ülke gündemine gelmişti. Özel mülk olan makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, bölgenin imara açılacağı tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

İktidara yakın çevrelerin tam 13 yıldır imara açtırmak için uğraştıkları sit alanı ve zeytinlik arazinin, 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortağı olan Ergun Bodur’un şirketine devredildiği ortaya çıktı.



