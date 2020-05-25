Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'den fotoğraflı bayram 'atışması'

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:46

Bir yardım kuruluşu olan Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent ile yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül arasında yaşanan bayram atışması, takipçilerini gülümsetti.

Haluk Levent, Twitter hesabından, "Bir bayram günü kostümü! Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle hem Ramazan Bayramı'nı kutladı hem de geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını paylaştı.

Levent’in takipçilerinin büyük ilgi gösterdiği fotoğraf yaklaşık 55 bin beğeni alırken, Kırmızıgül’den de yanıt geldi.

Yıllar öncesine ait albüm fotoğraflarını Twitter’dan paylaşan Mahsun Kırmızıgül, "Alem yakışıklı görsün. @haluklevent senden daha beteleri var. Bu resimler çekildiğinde ilk heyecanları yaşıyorduk. Hey gidi günler hey" dedi.

Kırmızıgül’ün bu paylaşımına Levent’ten gelen yanıt ise "Geç bunları Mahsun!’ Albüm kapaklarını değil o yıllardaki normal fotolarını bekliyoruz. Bak bu twitin devamına benim o yıllardaki fotomu atacağım az sonra, sen de at" oldu ve gençlik fotoğrafını koydu.

Kırmızıgül de Levent'e, "Sen o yıllarda Mohikanlara benziyordun. Karizman vardı. Bide bana bak. Ankara havaları okuyan kardeşlere benziyom" diyerek yanıt verdi.