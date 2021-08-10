Haluk Levent'ten konser itirafı

10 Ağustos 2021 Salı, 11:18

Orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren şarkıcı AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Vadi Açıkhava konser gelirinin tamamını orman yangınları için bağışladığını açıkladı.

"KONSER AKLIMA GELDİ"

2,5 saat süren performansının arasında konserini unuttuğunu itiraf eden sanatçı, “Saroz’a mı gitsem?’ diye düşünürken konserim olduğu aklıma geldi” dedi.