Haluk Levent'ten konser itirafı

Açık hava konserinin gelirini orman yangınları için bağışladığını açıklayan Haluk Levent, sahnesinin sonradan aklına geldiğini itiraf etti.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 11:18
Haluk Levent'ten konser itirafı
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Orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren şarkıcı AHBAP Derneği'nin kurucusu  Haluk Levent, Vadi Açıkhava konser gelirinin tamamını orman yangınları için bağışladığını açıkladı.

"KONSER AKLIMA GELDİ"

2,5 saat süren performansının arasında konserini unuttuğunu itiraf eden sanatçı, “Saroz’a mı gitsem?’ diye düşünürken konserim olduğu aklıma geldi” dedi.


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