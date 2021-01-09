Hamaney, Batı aşısına karşı çıktı

09 Ocak 2021 Cumartesi, 02:00

ABD ve İngiltere tarafından üretilen aşılara güvenmediğini söyleyen Hamaney, “Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişi yasaktır. Bunu yetkililere söyledim şimdi de kamuoyuna açıklıyorum” dedi. Hamaney, ayrıca 1985’te 400’ü aşkın kişinin ölümüne yol açan “kirli kan skandalına” karışan Fransa’ya da aşı konusunda güvenmediğini söyledi.

Öte yandan Alman BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğu savunuldu. ABD’de ise salgın tablosu ağırlığını koruyor. Johns Hopkins Üniversitesi, 265 bin 246 yeni vakanın görüldüğü ABD’de önceki gün 24 saatlik süre içinde 4 bini aşan ölüm kaydedildiğini duyurdu. Almanya’da da son 24 saatte 1188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Dünya çapında Covid-19 vaka sayısı 88 milyon 600 bin 727’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 908 bin 666’ya yükseldi. Kurtulanların sayısı da 63 milyon 690 bin 199 olarak açıklandı.