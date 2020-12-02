Hamilton’ın yerine yarışacak isim belli oldu

02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:43

Sezonun geride kalan bölümünde Williams’da yarışan George Russell, Sakhir GP’de Mercedes koltuğunda oturacak. Bu sezon henüz puan alamayan Russell, pazar günü yapılacak sezonun sondan ikinci yarışında kariyerinin ilk Formula 1 puanlarını alma şansı olacak. 22 yaşındaki İngiliz pilot, Formula 2’de 2018 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı. George Russell’ın hafta sonu Mercedes ile yarışacak olmasından dolayı sürücü eksiği olan Williams, hafta sonu Jack Atiken’in yarışacağını açıkladı. George Russell Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ‘’ Dünyada çok az insan her yıl Formula 1’de yarışma şansına sahip oluyor. Ben ise bu sene iki takımda yarışma şansına sahip. Williams ve Mercedes’e bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Herkese teşekkürler. ‘’ ifadelerini kullandı.

