Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
Eski milli futbolcu ve yönetici Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.
Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.
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