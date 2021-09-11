Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu

Eski milli futbolcu ve yönetici Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

AA
11 Eylül 2021 Cumartesi, 17:05
Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.


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