Hamsi avı yasağı 28 Ocak'a uzatıldı
İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.
Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'in ülke karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı.
Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.
Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.
Vatandaşlar buralardan kurallara göre avlanmış veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri tüketebilecek.
Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek.
Mevcut durum izlenerek, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.
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