Hamza Yerlikaya, diplomayı Özkoç'tan istemeye devam ediyor!

21 Aralık 2020 Pazartesi, 11:49

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, eski AKP milletvekili Hamza Yerlikaya’nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı ortaya çıktı. Gazetemizin açıkladığı kararda, ''Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi.

Sahte lise diploması kullandığı ortaya çıkan Hamza Yerlikaya, mahkemenin hükmü ertelemesiyle cezadan kurtulmuş oldu.

Tepkilerin ardından AKP’li Yerlikaya, diplomasının olmadığı ispatlanırsa özür dileyip siyaseti bırakacağını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medyadan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, “Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor...” paylaşımına yer vererek, “CHP’deki taciz ve tecavüz olaylarının üzerini kapatmak için her gün farklı bir yalana sarılarak iftira ve yalan kampanyası düzenliyorsunuz. Kaset kumpası mimarları!! Bu yazdıklarını ispat et edemezsen adisin, alcaksın, müfterisin, bilesin. Hodri meydan” dedi.

Yerlikaya devamında ise “Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan @enginozkoc ! Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin. Hodri meydan” ifadelerini paylaştı.

DİPLOMAYI ÖZKOÇ'TAN İSTEMEYE DEVAM EDİYOR

Yerlikaya, diplomasının sahte olmadığını öne sürmeye devam ederek, diplomasını CHP'li Özkoç'tan istemeyi sürdürdü. Yerlikaya, "Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan @enginozkoc! Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemzsen milletvekilliğinden istifa edecekmisin. Hodri meydan" dedi.