Handan Ertuğrul alkışlarla uğurlandı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Handan Uran Ertuğrul, aynı zamanda Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul’un da eşi olan sanatçının cenaze törenine oğlu Tanju Bilgen’in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Tayfun Öktem gibi isimler katıldı.

Ekrem İmamoğlu konuşmasında “Handan Uran Ertuğrul tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Kültür sanat dünyamıza yaptığı katkıların yanı sıra eğitime, yaşama, maneviyata duyduğu güzel duyguları da herkesçe biliniyordu” dedi. Törenin sonunda sanatçının naaşı karanfillerle Zincirlikuyu Mezarlığı’na uğurlandı.