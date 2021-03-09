Hande Ertekin'in yeni romanı Altıncı Göz çıktı
Hande Ertekin’in, Alfa yayın grubu markalarından Artemis yayınlarından çıkan romanı “Altıncı göz” 8 Mart kadınlar gününde okuyucusu ile buluştu.
Edebiyat dünyasına, yine Alfa yayınlarından çıkan bir aşk romanıyla giriş yapan Ertekin, 3. Romanında bu defa, kadın hikâyeleriyle okuruyla buluşuyor
Farklı dünyalardan, farklı dönem ve yaşlardan altı kadının tesadüfen kesişen yolları, ilham verici bir yolculuğa açılıyor Ertekin’in romanında...
Daha önce hiç anlatmadıkları hikâyeleri, paylaşılan acılar, sarılan yaralar ve birbirine destek veren omuzlar, kadınların içindeki gücü uyandırmaya yardım ediyor.
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