Hansi Flick'ten milli takım açıklaması

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:22

2019’da Bayern Munih’in başına geçen ve iki yılda altı kupa kazanan Hansi Flick’in Alman ekibinden ayrılması gündemde. Şampiyonlar Ligi’nde dün Paris Saint Germain’i mağlup etmesine rağmen deplasman golü kuralı sebebiyle elenen Bayern Munih’te Hansi Flick, maç sonunda Sky Germany kanalında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SAYGI DUYMALISINIZ”

Hansi Flick şu ifadeleri kullandı, “Bir antrenör ‘Bu konu da artık daha fazla konuşmak istemiyorum.’ dediğinde ona saygı duymalısınız. Bayern Munih ile sözleşmem var fakat siz sürekli ne olacağını konuşuyorsunuz. Nereye gidiyoruz? Bir sonraki adım ne olacak? Bunları düşünüyorum. Çünkü başarı benim için devam eden bir süreç. Benim için her zaman iyileştirilebilecek şeyler var. Elbette kendi düşüncelerim var.”

“AİLEM HER KARARDA ARKAMDA OLACAK”

Alman teknik adam ayrıca şunları söyledi, “Nerede olursam olayım ailem bana her zaman destek olacak. Bayern Munih’te ya da Almanya Milli Takımı’nda. Onlar için önemli olan şey işimden zevk almam. Bu harika bir his. İşime bağlıyım. Bayern Munih veya milli takımın başındayken oluşabilecek baskıya hazırlıklıyım.”

“HENÜZ KONUŞMADIK”

2022 itibariyle Bayern Munih başkanı olacak Oliver Kahn ile geleceğini konuşmadığını söyleyen Flick, “Henüz bir toplantı ayarlamadık. Oliver benimle konuşmak istiyorsa istediği zaman bunu yapabiliriz." dedi.