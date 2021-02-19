19 Şubat 2021 Cuma, 10:37

“Porçay” kullanıcı adlı sosyal medya fenomenine, parodi videosu nedeniyle “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek” iddiasından 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medyada #freeporçay etiketiyle Porçay’a destek verilirken, etiket kısa sürede Tiwtter'da Trend Topic (TT) oldu.

Karar sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Porçay, “Yaptığım Ezhel parodisi yüzünden bugün hakim hakkımda 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi. Olayın gerçekliğini hâlâ idrak edebilmiş değilim bu yüzden üzerinde konuşmam doğru olmaz, yakında geçirdiğim süreci bir videoda anlatacağım” dedi.

“NE SAVCI NE HAKİM ANLADI”

Porçay’ın avukatı Ali Gül ise Twitter hesabından duruşmada hakim ve savcı ile yaşadıkları diyaloğu paylaştı. Ali Gül, “2 sene boyunca mahkemeye bir şakanın şaka olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu kadar bariz bir hicvi ne savcı ne hakim anlamadı” dedi.

Gül devamında şu ifadeleri kullandı:

Hakim'e Ezhel'i iki duruşmada anlatabildik, Hürriyet'ten haber sunduk. Son duruşmada videoyu tekrar izledik. Savcı "Böyle eleştiri mi olur" dedi? Hakim kararı açıkladıktan sonra isyan ettik. Biz bariz bir beraat kararı olduğunu sanıyorduk. Bir insan şarkılardaki uyuşturucu kullanımıyla dalga geçtiği için uyuşturucu kullanımını özendirmekten hapis cezası alabilir mi? Böyle bir saçmalık nasıl olur? Oldu ama.

Hakim kararından pişman oldu kararı verdikten sonra. ‘İstinafta düzeltirler zaten öyleyse’ deyip bize hala ‘Haddime değil ama bence istinafa giderken dosyaya şunları da ekleyin’ dedi. Be adam sen hakimsin, sen versene kararı? İnanılmaz gerçekten. Utanç verici bir karar.

Bugün şarkılardaki uyuşturucu kullanımını alay ederek, mizah yaparak eleştirdiği için bir kişi 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Yazıklar olsun böyle hukuk düzenine. Biz girdiğimizde karar verilmişti zaten. Hakim savcının ağzına bakıyor, savcı mütalaasında mahkumiyet istedi. İsyan ettik ‘böyle şey olur mu kardeşim yapmayın etmeyin adam dediğinizin tam tersini yapıyor’ diye. Savcı ‘Ya klibi bir daha izleyelim belki mütalaamı değiştiririm’ dedi.

Videoyu izledik. İkna olmadı adam. ‘Böyle eleştiri mi olur? O zaman ben de birilerine hakaret edeyim sonra diyeyim ki hiciv ettim’ dedi. ???? Kaldım aynı böyle suratımda soru işaretiyle. Genç bir savcı bir de. Çok çaresiz hissettim bugün. Gerçekten bok gibi bir his."