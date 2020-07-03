'Hapisten çıkarsa yaşama şansım yok' demişti... Saldırgan eski koca serbest!

03 Temmuz 2020 Cuma, 09:51

46 yaşındaki Semine Eylence'yi sabah işe giderken arabayla kaçıran ve götürdüğü barakada saatlerce işkence yapan eski koca Recep Yılmaz geçtiğimiz salı günü görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

23 yıllık evliliğinde nerdeyse her gün şiddet gören Eylence sosyal medyada yayınladığı video ile eski eşi Recep Yılmaz tarafından kaçırıldığını ve saatlerce işkence gördüğünü anlatmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından saldırgan eski koca Recep Yılmaz tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz salı günü ilk kez hakim karşısında çıkan Yılmaz tahliye edildi.

"ÇARESİZLİKTEN ÖLÜYORUM"



Tahliye kararı sonrası konuştuğumuz Eylence, "Çıktığı aynı günün akşamı oğlumu arayarak tehdit etti. 'İki şansı var ya ya anneni öldüreceğim ya da benimle barışacak' demiş. Ben de bunu duyunca yakın koruma ve elektronik kelepçe için Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvurdum. Yakın koruma için Çağlayan Adliyesi'ne yönlendirildim ancak 3 gündür uğraşıyorum bir şey yapamadım. Sürekli beni oradan oraya gönderiyorlar. 3 gündür işe de gidemiyorum. Bu gidişle işten de kovulacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum.

Benim ona şans vermem mümkün değil. Ondan kurtulmak için ömrümü harcadım ben. Kafayı yemek üzereyim, böyle giderse kendime zarar vereceğim. Çaresizlikten ölüyorum. Çalışmak zorundayım işe gidemiyorum. En azından bir yakın koruma istiyorum." dedi.

23 yıllık evliliği boyunca her gün şiddet gördüğünü anlatan Eylence, daha önce de "Hapistan çıkarsa benim yaşama şansım yok" demişti.