Hapse girmek için cinayet işledi: "Hayatımdan memnun değildim"
İsmi açıklanmayan Avusturyalı adam, bir kişiyi planlı bir şekilde bıçakla öldürdükten sonra, Innsbruck kentine bağlı Kufstein kasabasındaki polis karakoluna giderek 'hapse girebilmek için cinayeti işlediğini' itiraf etti.
Avusturya polisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan 29 yaşındaki katil zanlısının, hapse girebilmek için cinayeti haftalarca planladığı bildirildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Innsbruck polisi, Avusturya vatandaşı olan zanlının dün Almanya sınırına yakın Kufstein kasabasında bir polis karakoluna girdiğini ve cinayetin sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.
İsmi açıklanmayan adam, memurlara hayatından memnun olmadığı için hapse girmek istediğini söylemiş.
Katil zanlısının önce kurbanını seçtiği, daha sonra ise pusuya düşürüp öldürdüğü belirtildi.
'HAYATTA KALMA ŞANSI YOKTU'
Polisin yaptığı açıklamada, “Kurbanın hayatta kalma şansı yoktu” ifadesi yer aldı.
Avusturyalı yayın kuruluşu ORF, kurbanın kimliğinin henüz teşhis edilemediğini aktardı.
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