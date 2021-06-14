Hararet yapan otomobil ustayı hastanelik etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hararet yapan otomobil, tamir için getirildiği sanayide usta kaputu açar açmaz patladı. Korku dolu anlar yaşayan usta panikle koşarken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İzmit ilçesindeki sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamir ustası Hakan Tüccar, hararet yapan otomobilin kaputunu açar açmaz aracın su kazanı patladı. Eli yanan ve büyük panik yaşayan Tüccar, korkuyla dükkanın banyosuna koştu. Uzunca bir süre soğuk suyun altına kalan Tüccar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elinde birinci derece yanık oluşan tamir ustası, çalışamaz hale geldi.
"Elimde 1. dereceden yanık oluştu"
Olayı anlatan usta Hakan Tüccar, "İş yerine bir müşteri geldi ve aracın hararetinin yüksek olduğunu söyledi. Ben de kontrol amaçlı kaputu açtığım esnada araç patladı. O sırada kolum ve vücudumu kolladım. Elimde 1. dereceden yanık oluştu. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. O esnada yüzümü kolladım, buna şükürler olsun. Araç patladıktan sonra direkt suya girmek istedim. Kendimi 15 dakika soğuk suda tuttum. Aracın su kazanı patladı. Meslek hayatımda bir ilk yaşandı. Kaputu açar açmaz patladı. Şuanda çalışamıyorum. Arkadaşım yardımcı oluyor" dedi.
Patlama güvenlik kamerasında
Öte yandan kaza anı saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, oto tamir ustası Hakan Tüccar'ın otomobilin yanına gittiği, kaputu açar açmaz araçta patlamanın meydana geldiği, daha sonra Tüccar'ın panikle içeriye koştuğu görülüyor.
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