Harcamalar karanlıkta kaldı
TBMM’nin, şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiri konusu olan Kamu İhale Yasası’nın 21/b maddesi kapsamında 10 yılda 6 ihale yaptığı ortaya çıktı.
Bu ihaleler bütün isteklilerin teklif verebildiği “açık ihale usulü” yerine “pazarlık usulü” ile gerçekleştiriliyor.
Doğal afet gibi öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine başvurulması gerekiyor ancak çoğunlukla bu kurala da uyulmuyor. Hangi firmalara, hangi iş karşılığı, kaç TL verildiği soruları yanıtsız kaldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “TBMM ve bağlı kuruluşlarında 1 Ocak 2003’ten beri Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında kaç ihale verilmiştir? Bu ihaleler hangi firmalara, hangi iş karşılığında, kaç TL’ye verilmiştir?” sorularını yöneltti.
Kamu İhale Yasası’na göre, idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, “açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü” uygulanıyor, “doğrudan temin” yoluna da gidilebiliyor. Yasanın 21. maddesi “pazarlık usulü” ihalelerin hangi hallerde yapılabileceğini düzenliyor. Bu maddenin “b” bendine göre, şu hallerde de pazarlık usulü ihale yapılabiliyor: “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” Kamu kurumları “olağanüstü durumlarda” başvurulması gereken bu ihale yoluna sıklıkla başvuruyor.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, mali evrakların 10 yıl süre ile saklandıklarını belirtti. 2010’dan sonraki mali evrakların incelendiğini belirten Bilgiç, Kamu İhale Yasası’nın 21/b maddesi kapsamında TBMM ve bağlı kuruluşlarınca 6 ihale yapıldığını bildirdi.
Bilgiç, hangi firmalara, kaç TL verildiği sorularını ise yanıtsız bıraktı.
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