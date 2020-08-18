Hariri suikastında karar: Hizbullah bağlantısı yok
Beyrut'ta 15 yıl önce Başbakan Refik Hariri'ye bomba yüklü kamyonla düzenlenen suikastla ilgili BM'ye bağlı olarak Lahey'de özel kurulan Uluslararası Lübnan Mahkemesi, 2600 sayfalık kararı açıkladı. Yargıç David Re, ‘Hizbullah liderliğinin Hariri’nin öldürülmesine doğrudan katkısı olmadığını’ açıkladı.
Hollanda'nın Lahey kenti yakınlarında düzenlenen BM Mahkemesi'nde Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri'nin suikast ile öldürülmesine dair karar açıklandı. Yargıç David Re, Hizbullah liderliğinin ve Suriye hükümetinin suikasta karıştığına dair kanıt bulunmadığını söyledi. Davada 4 Hizbullah üyesi Hariri suikastının komplosunu kurmakla itham edilirken, son 15 yıldır ABD ile İsrail destekli kesimler suikastla ilgili Hizbullah ve Beşar Esad yönetimini suçlayan açıklamalar ve iddiaları kamuoyuna servis etmişti.
Yargıç David Re, "Dava dairesi, Suriye ve Hizbullah'ın Hariri ile siyasi müttefiklerini ortadan kaldırmak için saiklerinin bulunabileceği görüşünde olmakla birlikte Hizbullah liderliğinin Hariri'nin öldürülmesine müdahil olduğuna dair kanıt yoktur ve Suriye'nin müdahil olduğuna dair de doğrudan kanıt bulunmamaktadır" dedi.
2 BİN 600 SAYFALIK KARAR
Yargıç Re, 2 bin 600 sayfalık kararın özetini okurken, şu ifadeleri kullandı:
“Mahkeme heyeti, Suriye ve Hizbullah’ın Hariri ve siyasi müttefiklerini ortadan kaldırmak için gerekçeleri olabileceğini düşünse de, Hizbullah liderliğinin Sayın Hariri’nin öldürülmesinde herhangi bir dahli olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır ve Suriye’nin dahline dair de doğrudan bir kanıt yoktur.”
NE OLMUŞTU?
Hariri Beyrut’ta Refik Hariri, 14 Şubat 2005 günü Beyrut’ta konvoyuna bomba yüklü bir kamyonla düzenlenen saldırıda ölmüş, suikast sırasında 21 kişi daha yaşamını yitirmişti. Dört Hizbullah üyesi; Salim Ayyash, 56, Assad Sabra, 43, Hassan Oneissi, 46, ve Hassan Habib Merhi, 54, gıyaben 2 Şubat 2012’de yargılandı. Hizbullah olaya karışan isimleri teslim etmeyeceğini açıkladı.
Bir milyarder inşaat kralı olan Hariri, 1992'den 1998'e kadar ve yine 2000 ile Ekim 2004 arasında başbakanlık yaptı.
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