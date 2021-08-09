Harley-Davidson'dan sadece bir adet üretilecek elektrikli bisiklet
Harley-Davidson'ın elektrikli bisiklet markası olan Serial 1, yalnızca bir adet üretilecek bir açık artıma ile satılacak modelini tanıttı
Serial 1 markasını yaratarak elektrikli bisiklet bölümünü ayıran Harley-Davidson yeni bir serinin üretimini duyurdu.
1-OFF adlı seride sadece bir adet üretilecek ve açık artırmayla satılacak özel modeller olacak.
İşte bu serinin ilk üyesi MOSH/CHOPPER modeli retro tarz bir elektrikli bisiklet.
Serinin ilk üyesi MOSH/CHOPPER modeli retro tarz bir elektrikli bisiklet. Bisiklette, 250W gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. 526 Wh pil paketi 160 kilometrelik bir menizl vadeden bu menzil kullanıma göre değişiyor.
Yaklaşık 3 gün sonra sonlanacak bir açık artırma üzerinden satılan bisiklet için şu ana kadar 6 bin 100 dolarlık teklif geldi.
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