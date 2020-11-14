'Harry Potter'dan ilhamla: İki mucit, motorlu ve tekerlekli süpürge icat etti

14 Kasım 2020 Cumartesi, 13:45

Yoğun trafiği ile ünlü Brezilya’nın Sao Paulo kentinde iki mucit, yeni bir motorlu taşıt icat ettiler. 39 yaşındaki Vinícius Sanctus ve 28 yaşındaki Alessandro Russo adlı mucitler bir tekerlek ve bir motoru olan süpürgeleriyle şehirde gezdiler.

İngiliz yazar J.K Rowling’in ünlü eseri Harry Potter’dan ilham alan ikili, trafiğe kalmadan ilerlemenin mutluluğunu yaşıyor.

740 DOLARA SATIŞA ÇIKACAK

NTV'nin haberine göre, saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen süpürgelerin seri üretimine başlamaya hazırlanan ikili, süpürgeler için yaklaşık 740 dolar ücret talep edecek.

Mucitlerden Alessandro Russo, "Harry Pottery'deki insanlar, vücutlarını kullanarak süpürgeyi kontrol ediyorlar. Vücudumuzun dengesi ile kontrol ettiğimiz araçlarımız zaten var, belki kontrolü ayaklarınıza değil süpürgeyle sağlayabilirsek, belki bu, insanların filmlerde süpürge kullandıklarına çok benzer bir his getirir" şeklinde konuştu.

İkili, süpürgeleri kullanarak Harry Potter evrenindeki Quidditch sporuna benzer bir oyunun oynanabilmesini de umuyor.