Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint'ten yıllar sonra gelen itiraf: Çekimlerde boğulduğumu hissettim
Dünyaca ünlü sinema filmi Harry Potter serisinin yıldızı Rupert Grint, 10 yıl süren çekimlerde bir noktadan sonra boğuluyormuş gibi hissettiğini söyledi.
Harry Potter film serisinde Ron Weasley karakterini canlandıran Rupert Grint, sekiz filmi çekerken psikolojik anlamda zorlandığını itiraf etti.
"BANA AĞIR GELDİ"
NTV'nin aktardığına göre, bir podcast’e konuk olan 32 yaşındaki oyuncu, “Zaman zaman kendimi boğuluyormuş gibi hissettiğim dönemlerim oldu. Bana ağır geldi çünkü 10 yıl boyunca neredeyse her gün hayatımda olan bir şeydi” dedi.
"ÖDEV GİBİ GELMEYE BAŞLADI"
Başlarda yalnızca iki filmin planlandığını ama daha sonra serinin uzadığını belirten İngiliz aktör, “Bu durum nedeniyle hayatımı karakterime adadım. Bir noktadan sonra bana ödevmiş gibi gelmeye başladı ve asla bitmedi. Her yıl yeniden başladık. Groundhog Day filmi gibiydi. Setler hep aynıydı. Başka şeyler yapmak istedim” şeklinde konuştu.
Her filmi yalnızca bir kez izlediğini söyleyen Grint, şu sıralar rol aldığı The Servant dizisiyle ilgili ise, “Mükemmel bir deneyim. Tam bir aile atmosferi var” ifadelerini kullandı.
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