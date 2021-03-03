Harry ve Meghan Dünya Kadınlar Günü'nü böyle kutlayacak

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:26

Çiftin planları, kendisini "kar amacı gütmeyen çalışmalar ve yaratıcı faaliyetler yoluyla değişimi yönlendirmek için şefkatin gücünü açığa çıkarmayı" amaçlayan bir hayır kurumu olarak tanımlayan ve yeni açtıkları Archewell Vakfı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Şimdi, Uluslararası Kadınlar Günü'ne adanmış yeni bir sayfada yıllık kutlamanın nasıl gerçekleştirileceğine dair fikirler listeleniyor.

Sayfanın başlığında "Kadınlar Tanınmayı Hak Ediyor ve ayrıca Desteği" ifadeleri yer alıyor.

Altındaysa "Dünyanın çalışanlar, liderler, eğitimciler, bakıcılar ve daha fazlası olarak her geçen gün daha fazla kadın istediğini biliyoruz. Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, hayatınızdaki ve toplumunuzdaki kadınlar için gerçek şefkat hareketlerinin temelini atalım" ifadeleri bulunuyor.

Sayfa ardından yerel doğumevlerine ve aşevlerine bağış yapmak gibi önerilerde bulunarak devam ediyor.

Ayrıca kadınlara ait restoranlardan yemek siparişi vererek kadınlara ait işletmeleri desteklemeyi öneriyor.

Ailenin kadın üyeleriyle görüşmek ve onları koronavirüs aşısı yaptırmaya teşvik etmek gibi daha basit öneriler de var.

İnternet sitesi, "İşten aile bakımına kadar, çoğumuz şu anda çok fazla işi bir arada götürmeye çalışıyoruz" diye belirtiyor.

Ardından ekliyor:

"Sussex Dükü ve Düşesi, ay boyunca bu eylemlerin birçoğuna kendileri de katılıp bunları gerçekleştirecek ve her yerde ailelerin ve toplulukların adım adım şefkati açığa çıkarmak için bir araya gelmesini umuyor. 'İyi misin?' kadar basit bir şey sormak bile uzun bir yol kat ettirebilir."

Bu önerinin ardındaki düşünce 2019'da çıkan ve çiftin Afrika'nın güneyine yaptığı kraliyet gezisini takip eden "Harry & Meghan: An African Journey" adlı ITV belgeselinde Meghan'ın kendisine de sorulan ünlü bir soruyu yansıtıyor.

Belgeselin sunucusu Tom Bradby, Meghan'a iyi olup olmadığını sorduğunda Meghan şu cevabı vermişti:

"Sanırım (iyiyim), sorduğun için de teşekkür ederim çünkü pek çok insan iyi olup olmadığımı sormadı ama sahne arkasında son derece gerçek şeyler yaşanıyor."

Meghan ve Harry Dünya Kadınlar Günü'nden bir gün önce 7 Mart'ta Oprah Winfrey'le birkaç fragmanı paylaşılan röportajlarını yayımlayacak.

Kaynak: Independent Türkçe