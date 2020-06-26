Harun Tekin: ‘Türkiye’de kültür sanat yangında en son kurtarılacak şey’

26 Haziran 2020 Cuma, 15:31

Pazar günü (28 Haziran) “Hediyeler” başlıklı bir akustik solo konser vermeye hazırlanan Harun Tekin ile Skype üzerinde buluştuk ve aklımızdakileri sorduk. harun Tekin “Ben aslında bir deney yapıyorum. Bakalım çevrimiçi verilecek biletli bir konserin oluru var mıymış?” diyor ve ekliyor:

“Çok yakın arkadaşım Koray Candemir’in iznine sığınarak, ben kendime Kobay Candemir diyorum. Kendi üstümde denediğim bir şey olması bana rahatlık veriyor. Şunları düşündüm hep, en kötü ne olur? Yayın kesilebilir, ne bileyim sesim kısılabilir, her şey olabilir ama en kötü ben bir şey denedim ve yapamadım… Ya da kimse satın almaz o bileti, ama eğer bir şey başarırsak da başkalarının da yapabileceği bir model olsun istedik.”



‘BU ARA ÇOK ÇENEM DÜŞTÜ’



Konserde şarkıların ötesinde anlatacağı şeyler olduğunu da söyleyen Harun Tekin “Bu ara çok çenem düştü. Anlatacak şeyler de belli bir olgunluğa gelince düştü galiba” diyor.



“Kendimi kültür sanat konularında düşünürken yakalıyorum” diyen Tekin sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu alanda iki-üç cümle söyleyebilecek sentez kabiliyetine ulaştığımı düşünüyorum ve gördüğüm çok önemli şeyler var. Örneğin; Türkiye’de müzik ve edebiyatın yanına yaklaşabilecek çok az değer var. Bir şekilde, çok ciddi bir edebi geleneğe ve çok ciddi bir müzikal geleneğe sahibiz. Şarkı da bunların birleştiği bir form ve ben de bir şarkı yazarıyım. Geçen akşam sabaha kadar müzik dinlerken, kendime itiraf etmekte çok zorlandığım, sonra da itiraf edince çok mutlu olduğum bir şey farkettim: Türkiye’de inanılmaz güzel müzikler var. Ne kadar iyi müzik yapıyoruz demiyorum ben. Şahsen tanıyıp sevmediğim insanların da müzikleri çok güzel… Tanıyıp da sevdiğim, o yüzden kayırıyorum zannettiğim bir sürü insanın da müzikleri çok güzel. Ya bu gençler de ne yapıyor falan diye ilk başta çok saçma şeyler düşündüğüm de çok güzel müzik var…”



‘KÜLTÜR SANATI PAMUKLARA SARMALIYIZ TÜRKİYE’DE’



Harun Tekin “Bu toplum, bak devlet falan demiyorum, bu toplum bir şeyleri pamuklara saracaksa kültür sanat o” diyor ve devam ediyor: “Bunu sadece müzisyenler, sadece sinemacılar, yani sadece biz anlatamayız. Anlamaya gönlünün olması lazım insanların. Düşünsene, pandemi sırasında film ve müzik olmasaydı, kitap olmasaydı… yanmıştık. Sonuçta toplumun değer skalasında kültür sanat hak ettiği yerde değil ve hak ettiği yerde olmadığını söyleyecek olanlar da bizler değiliz, biz sadece hatırlatmak için minik işaret fişekleri atabiliriz. Ama şurası bir gerçek, hani yazar bazı devlet dairelerinde falan, 'yangında ilk kurtarılacak' diye; bizde kültür sanat yangında en son kurtarılacak şey maalesef”.

‘KONSERİN GELİRİNİ İHTİYAÇ HARİTASI İLE PAYLAŞACAĞIM’



Konserden elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi müzisyenlerle paylaşılacağını Harun Tekin daha önce duyurmuştu. Bunun nasılını da söyleşi sırasında açıklayan Tekin “Pandemi sonrasında bağımsız canlı müzik mekanlarının önemli bir kısmı yeniden açılmayacak. Hayatını müzik yaparak kazanan çok müzisyen var ve bunların çok büyük bir kısmı aylardır işsiz” diyor.



Konserden gelecek gelirin önemli bir bölümünü İhtiyaç haritası ile paylaşacağını söyleyen Tekin şöyle devam ediyor: “Neden öyle yapıyorum, çünkü müzik emekçileri dediğimiz insanların ya da sahne müzisyenleri, artık nasıl derseniz, kaç kişi olduklarını bile bilmiyoruz. 60 bin kişi mi, 400 bin kişi mi bilmiyoruz. Ama İhtiyaç haritası, elinden geleni yapmak üzerine bir sistem kurmuş ve biliyorum ki çok iyi işleyen bir sistem, biliyorum ki ihtiyacı olanlara hakkaniyetli bir şekilde bu yardımı ulaştıracaklar, o yüzden ben öyle bir şeyi uygun gördüm”.



Harun Tekin’in “Hediyeler” başlıklı konseri 28 Haziran Pazar günü saat 19.30’da My Open Stage’de (https://myopenstage.com) izlenebilir.



Tekin ile söylemişizin tamamını Cumhuriyet TV’nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz.

