Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan kararından memnun
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan'a 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verilmesinin, haklılıklarını ortaya çıkardığını söyledi.
Kartal, yaptığı açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın geçen sezon bitime 6 maç kala sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldığını, bunun da kendilerini yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde çok zor durumda bıraktığını belirtti.
Kulübün haklarını savunmak için UÇK'ye müracaat ettiklerini aktaran Kartal, "UÇK bir karar verdi. Bundan sonra Tahkim Kurulunun kararını bekleyeceğiz. Çaykur Rizespor'un haklılığı başından itibaren açıktı. Altı maç kala sporcu kulübünü bırakıp gidiyorsa, bunun bir bedeli olmalı." ifadelerini kullandı.
Kartal, kulüplerin sporculara karşı sorumluluklarını yerine getirdiği gibi, oyuncuların da sözleşmelerinin bitimine kadar formasını giydiği camiaya saygı duyarak görev yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği