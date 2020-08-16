Hasarlı binalara makyaj yapıldı

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, Yalova’da derslerin alınmadığını söyleyen Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER) Başkanı Sabri Karaçam, hasarlı binalarda makyaj yapılarak insanların oturmaya devam ettiğini, yeşil alanların da 21 yıldan bu yana sürekli olarak imara açıldığını söyledi.

Karaçam, “17 Ağustos depremi sonrasında depremden kaçan insanlar kaçacak yeşil alan bulamadığı için, artçı depremler sonrasında binaların enkazlarında kaldı. Yalova’da 17 Ağustos depreminde çadır kentlerin, prefabrik konutların bulunduğu alanlar ise imara açıldı. Olası bir deprem sonrasında halkın toplanacağı alanlar kâğıt üzerinde belirlenmiş ama altyapıları yok. Çoğu kimse de yerini bilmiyor. Yaşadığımız onca acıdan sonra dersler almadık” dedi.

Öte yandan, depremde yaşamını yitirenler farklı etkinliklerle anılacak. 16 Ağustos Pazar günü saat 12.00’de AFAD Deprem Simülasyon TIR’ı Deprem Anıtı’nda gün boyu yurttaşların ziyaretine açılacak.

Saat 23.59’da ise Cumhuriyet Meydanı Kent Müzesi önünden Yalova Deprem Anıtı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirilecek. Saat: 02.30’da Deprem Anıtı’nda Kuran-ı Kerim okunacak, saat: 03.02 saygı duruşu yapılacak.

Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri de 16 Ağustos Pazar Günü, Gazi Paşa Caddesi Mini Amfi’de stand açarak, video göterimi yapacak. Mag-Der üyeleri Saat 22.00’de ellerinde meşalelerle Deprem Anıtı’na sessiz yürüyüş gerçekleştirecek.