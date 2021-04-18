Hastalığı yenen Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünde
15 gün önce koronavirüse yakalanan ve iyileşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden izledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek müsabakayı tribünden takip etti.
Koronavirüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.
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