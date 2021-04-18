Hastalığı yenen Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünde

15 gün önce koronavirüse yakalanan ve iyileşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden izledi.

İHA
18 Nisan 2021 Pazar, 19:33
Hastalığı yenen Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tribünde
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir mücadelesini tribünden takip etti.
Süper Lig’in 35. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç takımını yalnız bırakmadı. Başkan Koç, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na gelerek müsabakayı tribünden takip etti.
Koronavirüsü atlatan Koç, hastalığının ardından ilk kez tribünde yer aldı.


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