Hastane, gasilhane ve mezarlıklar salgın gerçeğini gözler önüne seriyor

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Küçükçekmece Mezarlıklar Gasilhanesi’nde de koronavirüs nedeniyle ölenlerin tabutlarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Kilyos Mezarlığı’na yakınlarını ziyaret için gelenlerin söylediğine göre, “Bakanlığın sakladığı gerçek veriler, bu mezarlıkta. İnsanların ölüm tarihleri tüm gerçekleri ortaya koyuyor” denildi.

‘SEN KORONA DEĞİLSİN’

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Hastanesi’ne gidiyoruz. Koronavirüse yakalanan ve karantina sürecini tamamlayan bir yurttaş ile konuşuyoruz. Üçüncü kez koronavirüs testi yaptırmak için geldiğini belirterek “Karantinayı tamamladım. Yine testim pozitif çıktı. Buna rağmen doktorum karantina sürecimin bittiğini söyledi. Hastaneye gidip gelirken hep metrobüsü kullandım. Filyasyon ekibi evime hiç gelmedi. Komşularımın arasında virüse yakalananlar var. Denetim yok, sokaklarda geziyorlar” diyor.

Acil servisin önünde bekleyen bir kadın ise “Dedemi hastaneye götürdük. Doktor test yapmadan dedeme sen ‘korona değilsin’ deyip eve yolladı. Evde 10 kişi yaşıyoruz, 5’i virüse yakalandı. Ben de test yaptırmaya geldim” diye konuşuyor.

‘1 SAATTE 50 CENAZE’

Rotamız Küçükçekmece’deki Mezarlıklar Gasilhanesi. Gasilhane, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazeleri ile dolu. Gasilhanede bulunduğumuz 1 saatte hayatını kaybeden 50 yurttaşın cenaze araçlarına götürüldüğüne tanıklık ediyoruz.

GÜNDE 70 CENAZE

Gasilhanede çalışan bir yetkili, “Sabahları buraya iğne atsan düşmez” diyor: “Normalde bulaşıcı hastalıktan ölenler buraya getirilmiyordu. Ama koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı İstanbul’da artınca buraya da getirilmeye başlandı. Virüsten önce burada günde en fazla 30 cenaze töreni olurdu. Ancak bu sayı 70’e çıktı.”

SİROZDU, KOVİDDEN ÖLDÜ

Son rotamız ise Kilyos Mezarlığı. Mezarlıkta karşılaştığımız Nurcan Satır, babasının hastanede siroz tedavisi olurken koronavirüse yakalandığını belirterek “Babamı nisan ayında koronavirüs nedeniyle kaybettik. Babam siroz hastası olduğu için 6 aydır tedavi görüyordu. Amcamın akciğeri uyumlu olunca nakil için umut olmuştu. Ancak nakil günü babam koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi” dedi.

BURSA'DA İKİNCİ DALGA

Bursa’da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Ekiplerin, mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin günlük olarak raporladığı kentteki günlük ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 olurken 19-27 Kasım tarihleri arasında 105 oldu. Ölüm sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti. Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, “Perdeyi açmaya korkar oldum. Gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Gece saat 23.00’lere kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum” dedi.