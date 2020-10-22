Hastaneye yatırılan vakalar incelendi: Covid-19, gripten en az 5 kat daha ölümcül

22 Ekim 2020 Perşembe, 09:34

Bulgularını CDC’nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda paylaşan araştırmacılar, Covid-19 veya grip nedeniyle hastaneye kaldırılan 9 binden fazla hastanın verilerini inceledi.

Verilere göre Covid-19 hastalarının akut solunum sıkıntısı sendromu yaşama olasılığı 19 kat, yoğun bakıma alınma olasılığı iki kat ve hayatını kaybetme olasılığı da gripten 5 kat fazlaydı.

Bunun yanında koronavirüs hastalarının hastanede kalma süresinin de neredeyse 3 kat daha uzun olduğu tespit edildi.

Üstelik bu hastaların yaklaşık 4’e biri, üç veya daha fazla organ sistemini etkileyen komplikasyonlar geliştirmişti.

CDC liderliğindeki araştırma ekibi, Covid-19’a ve gribe aynı anda yakalanan hastaları hariç tutmak için iki ayrı tarih belirledi.

Bu nedenle çalışmaya 1 Mart ve 31 Mayıs arasında koronavirüsle, 1 Ekim ve 1 Şubat arasında da influenzayla enfekte olan kişiler dahil edildi.

İki grubun verilerini karşılaştıran araştırmacılar, Covid-19 hastalarının yüzde 21’inin, grip hastalarınınsa yüzde 4’ünün hayatını kaybettiğini saptadı.

Oranlar arasındaki farkın yüzde 5’ten fazla olması, Covid-19’un gripten çok daha ölümcül olduğunu düşündürdü.

Kaynak: Independent Türkçe, CNN, Livescience