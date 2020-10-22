Hastaneye yatırılan vakalar incelendi: Covid-19, gripten en az 5 kat daha ölümcül
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) salı günü yayımladığı bir rapora göre, hastanede tedavi gören koronavirüs hastalarının ölme ihtimali grip hastalarına kıyasla çok daha yüksek.
Bulgularını CDC’nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu’nda paylaşan araştırmacılar, Covid-19 veya grip nedeniyle hastaneye kaldırılan 9 binden fazla hastanın verilerini inceledi.
Verilere göre Covid-19 hastalarının akut solunum sıkıntısı sendromu yaşama olasılığı 19 kat, yoğun bakıma alınma olasılığı iki kat ve hayatını kaybetme olasılığı da gripten 5 kat fazlaydı.
Bunun yanında koronavirüs hastalarının hastanede kalma süresinin de neredeyse 3 kat daha uzun olduğu tespit edildi.
Üstelik bu hastaların yaklaşık 4’e biri, üç veya daha fazla organ sistemini etkileyen komplikasyonlar geliştirmişti.
CDC liderliğindeki araştırma ekibi, Covid-19’a ve gribe aynı anda yakalanan hastaları hariç tutmak için iki ayrı tarih belirledi.
Bu nedenle çalışmaya 1 Mart ve 31 Mayıs arasında koronavirüsle, 1 Ekim ve 1 Şubat arasında da influenzayla enfekte olan kişiler dahil edildi.
İki grubun verilerini karşılaştıran araştırmacılar, Covid-19 hastalarının yüzde 21’inin, grip hastalarınınsa yüzde 4’ünün hayatını kaybettiğini saptadı.
Oranlar arasındaki farkın yüzde 5’ten fazla olması, Covid-19’un gripten çok daha ölümcül olduğunu düşündürdü.
Kaynak: Independent Türkçe, CNN, Livescience
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