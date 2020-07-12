Hatay, Hatay olalı böyle kutlama görmedi

TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor’un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

DHA
12 Temmuz 2020 Pazar, 21:46
Abone Ol google-news

 TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor’un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
53 yıllık özlemin ardından Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Hatayspor’un Adanaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.


Video Haberler