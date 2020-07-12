Hatay, Hatay olalı böyle kutlama görmedi
TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor’un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
TFF 1’inci Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor’u 2-1 yenerek 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Hatayspor’un taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
53 yıllık özlemin ardından Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Hatayspor’un Adanaspor’u 2-1 yendiği karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nı doldurmaya başlayan Hataylılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Bir yandan tezahüratlarda bulunup bir yandan şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar meşaleler ve konvoylarla Hatay sokaklarını inletti.
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