Hatay’a şehit ateşi düştü
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın baba ocağına ateş düştü.
Çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı’nın (24) Hatay’ın Erzin ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Sait Yırtıcı evladının şehit olduğu haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. 6 ay önce evlendiği öğrenilen şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesinin bugün Erzin’e getirilerek toprağa verilmesi bekleniyor.
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