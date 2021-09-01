01 Eylül 2021 Çarşamba, 23:38

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Kurteres Mahallesi'nde bir aparmanın 3. katında bulunan evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan evde dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Hatay'da korkutan yangın — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 1, 2021

Dairede maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.