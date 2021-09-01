Hatay'da korkutan yangın
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın korkuttu. Yangında dumandan etkilenen evdeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Kurteres Mahallesi'nde bir aparmanın 3. katında bulunan evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan evde dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Hatay'da korkutan yangın— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 1, 2021
Dairede maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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