Hatay'da orman yangını; 3 hektar alan kül oldu
Hatay'ın Belen ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü.
Belen'in Çerçikaya mevkisindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin görenlerin ihbarıyla bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter, greyder, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile havadan ve karadan müdahale edilen yangın, 2 saatte söndürüldü. Alevlerin sardığı 3 hektarlık alan, zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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