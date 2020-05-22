Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı: 25 kitap ele geçirdi
Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çantada birer heykel ve porselen ile eski deri üzerinde çeşitli dillerde yazı, sembol ve motifler bulunan 25 kitap ele geçirdi.
Suriye uyruklu sürücü A.K. (45) ile araçta bulunan H.E.A. (42), T.G. (36), A.H.E.M. (27) gözaltına alındı.
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