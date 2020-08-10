Hatay’da zeytinlik alanda korkutan yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı

İHA
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 01:04
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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Büyükçat Mahallesinde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını rüzgarın etkisiyle zorlukla kontrol altına alındı.


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