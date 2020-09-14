"Hatay'daki orman yangınında havadan müdahale gecikti"

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:29

Yangın bölgesinde, 10 ve 11 Eylül’de, Yaylacık, Kisecik ve Yeniköy’de yapılan incelemelerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal, Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Hatay il ve ilçe örgüt yöneticileri de yer aldı.

Raporda, 4 gün süren yangın sonucu 3500 hektarlık orman alanının yok olduğu hatırlatıldı. Havadan müdahalede geç kalınması sonucu yangının erkenden kontrol altına alınamadığına dikkat çekildi. Yangına havadan müdahalenin ilk olarak yangının çıkışından 4 saat sonra yapıldığı değerlendirilirken, bu gecikme sonucu orman yangının daha da geniş alanlara zarar vermesine yol açtığı öne sürüldü.

"BELEDİYE SÜRECİN DIŞINDA BIRAKILMAYA ÇALIŞILDI"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Belediyelerden ve çeşitli kamu kuruluşlarından da 50 kadar itfaiye ve 20 iş makinesi takviyesiyle de yangınla mücadelemize sürdürdük” ifadeleri hatırlatılan raporda, Pakdemirli’nin sözleri şöyle yalanlandı:

“Hatay’da kurumsal kapasite olarak en geniş imkana sahip olan Büyükşehir Belediyesi ile yangına müdahale konusunda bir iletişim kurulmamış, yangına ortak müdahaleyle ilgili bir koordinasyon sağlanmamış, Büyükşehir Belediyesi sürecin dışında bırakılmaya çalışılmıştır. Yangına müdahaleye yönelik teknik ekipman ve kapasiteye sahip olan en güçlü kurumun siyasi kaygılarla sürecin dışında bırakılması da yangının olması gerekenden daha geç sürede kontrol alınmasına, daha geniş alanların yangın nedeniyle zarar görmesine neden oldular.”