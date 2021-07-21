Hatay'daki su kesintilerinde 'sabotaj' şüphesi

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:32

CHP'li Mehmet Güzelmansur, Hatay'da yaşanan su kesintisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin yüzde 80`inde şehirlere su iletimi içme suyu barajlarından sağlanırken Hatay'da 300/400 metrelerden elektrik gücüyle su iletimi sağlanıyor" diyen Mehmet Güzelmansur, "Elektrik kesildiğinde ise ne yazık ki sularımız da kesiliyor ve su iletimi sağlanamıyor. 1 saatlik elektrik kesintisinde 8-10 saat suyun tekrardan boruları doldurarak iletimin sağlanması bekleniyor" bilgisini paylaştı.

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Yaşanan kesintilerin çoğunun sabotaj kaynaklı olduğundan şüphe duyduklarını belirten Güzelmansur, "Kablo ve borular kesiliyor. Ne yazık ki; sık sık yaşanan elektrik kesintileri su konusundaki aksamanın en temel sebebidir" dedi.

HATSU'YU SUÇLAYANLARA TEPKİ

CHP'li Güzelmansur, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Hal böyle iken su kesintilerinin sebebi olarak HATSU'yu işaret etmek vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmaktan öteye geçmeyen beyhude ve bayat bir politikadır" dedi.