Hatay'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor

08 Eylül 2020 Salı, 17:49

Samandağ'da 5 Eylül cumartesi günü öğle saatlerinde Batıayaz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Çıkan yangın iki kez kontrol altına alınmasına rağmen dün akşam saatlerinde rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yangına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.