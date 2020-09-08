Hatay'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yangın, iki kez kontrol altına alınmasına rağmen dün akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlendi. Bölgede yangını kontrol altına almak için ekipler 4 gündür çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2020 Salı, 17:49
Hatay'daki yangın 4 gündür söndürülemiyor
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Samandağ'da 5 Eylül cumartesi günü öğle saatlerinde Batıayaz Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Çıkan yangın iki kez kontrol altına alınmasına rağmen dün akşam saatlerinde rüzgarla birlikte yeniden alevlendi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yangına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 


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