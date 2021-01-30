Hatayspor, Başakşehir'i dağıttı

30 Ocak 2021 Cumartesi, 17:04

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Samet Çavuş



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 19 Azubuike), Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes, Demba Ba

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 11 Diouf, Dk. 21 Akintola (Penaltıdan), Dk. ve 68 42 Boupendza (Penaltıdan), 57 Diouf (Atakaş Hatayspor), Kamara (80)(kk) (B.Şehir)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor maçını konuk ekip 5-1 kazandı.

11. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Mesut Çaytemel'in sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diouf, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 0-1

19. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Ribeiro, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Ribeiro, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda topa çok sert vurdu, kaleci Mert Günok üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.



20. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Medipol Başakşehir ceza sahasında Hasan Ali Kaldırım ile Yusuf Abdioğlu arasındaki mücadelede Yusuf yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada penaltıyı kullanan Akintola, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-2



29. dakikada Hatayspor üçüncü golüne yaklaştı. Traore'nin pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza, ayak içiyle köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada Aleksic topu kafa ile arkaya aşırdı. Demba Ba boş pozisyonda altıpas önünde vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

38. dakikada konuk ekip, Boupendza ile üçüncü golünü attı ancak hakem Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve Hatayspor'un golünü iptal etti, konuk ekip adına penaltı kararı verdi. 42'nci dakikada penaltıyı kullanan Boupendza, fileleri havalandırdı: 0-3



Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



57. dakikada Diouf skoru 4-0, 68'de Boupendza 5-0 yaptı.

80. dakikada Kamara kendi kalesine attığı golle skoru ilan etti: 5-1.